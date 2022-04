Aline BEUCHET

Gestionnaire de centres de profit, je développe l'anticipation, l'analyse et la rigueur.

Commerçante avant tout, et passionnée par ce métier, je m'attache aux produits et à leur présentation.

Forte de presque 20 ans en tant que responsable en grande distribution sur différents départements (alimentaires frais et non alimentaires), j'ai acquis une compétence RH pour parfaire le champ d'action du manager d'aujourd'hui.

Le management est à la fois un art, mais aussi une science. Impossible de manager si l'on n'a pas les bons outils.

Coach certifiée et technicienne PNL, je privilégie le bien-être des équipes et des collaborateurs pour la satisfaction des clients. Ceci est mon credo.





Mes compétences :

Vente

Gestion

Marketing

Publicité

Commerce

Ressources humaines

Management d'équipe

Communication

Coaching

Programmation neuro-linguistique

Management fonctionnel

Restauration

Grande distribution