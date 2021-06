Cédric HAQUET

Après un parcours de plus de dix ans dans le monde industriel et plus particulièrement celui de la production, ma passion pour l'accompagnement des hommes et ma détermination à atteindre les meilleures performances de productivité n'ont jamais faibli.



Les spécificités des différents secteurs industriels côtoyés m'ont chacun apporté un savoir-faire dans le domaine du management:



- L'intégration des outils du LEAN MANUFACTURING et la constante recherche de performance dans l'industrie automobile



- Le déploiement du savoir faire d'une industrie textile spécifique, où l'adaptation permanente du manager est cruciale pour évoluer dans des environnements culturels très différents (Chine, Espagne, France, Italie, Afrique-du-Sud)



- L'accompagnement du changement dans le secteur très concurrentiel de l'emballage où les produits sont en constante évolution et où la flexibilité reste le mot d'ordre



- Le développement des hommes et du leadership des managers de terrain dans une industrie agro-alimentaire très exigeante, à flux tendu et la recherche systématique de productivité.



Les résultats ne peuvent être atteints que par la compréhension des enjeux, l'implication des équipes à 100% engagées et le développement des collaborateurs.



Ce que je retiens particulièrement de mon parcours professionnel, c'est la très grande richesse des rencontres, que ce soit par la différence des cultures ou par la capacité à travailler ensemble vers un but commun.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Leadership

Accompagnement du changement

Gestion de production

Management & Coaching