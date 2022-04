Célia CHANTEREAU

Je suis en poste depuis février 2010 et travaille pour la Société Lodifrais : distribution de produits alimentaires auprès des restaurants, collectivités, alimentations et crémiers, essentiellement sur Bordeaux centre et le nord gironde.



Mes compétences :

Commerciale

dynamique

Mobile

Motivée

Relationnel

Vente

Gestion de la relation client

Prospection

Négociation

Communication

Marketing

Informatique