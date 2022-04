Celia DARMOUNI

Passionnée par l aéronautique,je fais de ma passion mon métier depuis plus de quatre ans.

Actuellement en freelance pour des sociétés privées,

je suis a la recherche de nouveaux contrats dans le secteur privé ou bien public.

Je suis sérieuse,dynamique et souriante.



N'hésitez pas a me contacter si vous désirez plus d'informations



Célia Darmouni

+33(0)614962896



Mes compétences :

Confidentialité

Discrétion

Professionnalisme