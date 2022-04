Célia MOSER

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans l'environnement, et plus particulièrement dans les domaines du traitement des eaux, des déchets, de la valorisation de la biomasse.



Je suis, depuis toujours, sensible aux problèmes liés à l'Environnement.



Les connaissances, pratiques et théoriques, acquises au cours de mes études et de mes expériences professionnelles se situent dans les domaines suivants :

- Chimie analytique, minérale et organique

- Formation et Dépollution des sols (règlementation, évolution des contaminants dans les sols, techniques de dépollution des sites)

- Valorisation des déchets

- Microbiologie

- Hydrogéologie

- Evolution des écosystèmes marins et continentaux

- Cycles de l'Environnement

- Normes d'Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement

- Statistique

Ces connaissances peuvent être un atout dans l'exercice d'une fonction en relation avec l'Environnement.



Mes compétences :

Déchets

Dépollution

Dépollution des sols

Environnement

Traitement des eaux

Valorisation

Valorisation des dechets