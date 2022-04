Céline ALGOËT SANSUC

Arrivée dans la Communication dans le cadre de mes études, j'y ai immédiatement trouvé un vif intérêt.



Depuis, j'ai fait de ce domaine mon métier. J'ai eu la chance d'évoluer dans des secteurs divers et variés en B to C : une vraie richesse!



Forte de plus de 10 années d'expériences je suis, aujourd'hui, toujours curieuse de suivre les évolutions du métier de communicant vers notamment le numérique et les réseaux collaboratifs.



Mes compétences :

Chargé de communication

Communication

Communication interne

Chef de projet

Communication externe

Stratégie digitale

Management opérationnel

Marketing

Relations Presse

Relations Publiques

Réseaux sociaux

Relations clients

Benchmarking

Conception-rédaction