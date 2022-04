Céline AMBROISE-THOMAS

Coordinatrice Ressources Humaines depuis 2009 au sein du Groupe AIRRIA, les projets et les ambitions de chacun sont mes centres d'intérêts.



AIRRIA Informatique et Télécom est une Entreprise de Service du Numérique. AIRRIA installe et maintient des systèmes communicants (parcs informatiques, équipements télécoms, murs d'écrans publicitaires, systèmes de surveillance, systèmes domotiques et d'e-santé).

AIRRIA est reconnu sur le marché IT comme spécialiste du management d'experts techniques. AIRRIA est composé de 1400 collaborateurs et partenaires, basés en France et à l'international, couvrant ainsi 20 pays en Europe.



Conscient de l’évolution perpétuelle du marché et des technologies, nous recherchons des collaborateurs et des franchisés qui partagent nos valeurs humaines : Confiance, Partage de connaissances, Adaptabilité et Performance.



