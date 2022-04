Céline ANTONI

Bonjour,

Après des études et une expérience professionnelle comme Directrice dans l'hôtellerie, j'ai finalement décidé de m'orienter vers un secteur qui me passionne, les médecines douces.

J'ai ainsi crée une boutique en ligne en 2012 et suivi en parallèle, une formation de Naturopathe.

J'exerce depuis mai 2014 ce métier passionnant de Naturopathe.

http://www.naturopathe-plessisrobinson.com/

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger ou me consulter pour un rééquilibrage de votre hygiène vitale.

A bientôt !



Mes compétences :

Phytothérapie

Nutrition

Biothérapie

Oligothérapie

Gemmothérapie