Celine ARNAUD

Depuis plus de 17 ans, je travaille dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique où j’ai pu développer les compétences suivantes :



-L’élaboration et le suivi des études scientifiques liées au développement de méthodes d’analyse visant à contrôler les produits actuels et en cours de développement.

-La garantie de la bonne exécution des analyses et de la fiabilité des résultats tout en respectant les contraintes réglementaires ( cGMP) et les délais imposés par les clients.

-La capacité de gérer les problèmes qualité rencontrés avec réactivité.

-L’aptitude à travailler en équipe et être le point de contact privilégié pour communiquer scientifiquement avec les différents services de l’entreprise (assurance qualité, service commercial, production et kilolab).



Depuis 5 ans, je suis également investie dans la gestion des projets de développement et mise sur le marché d’actifs cosmétiques innovants.