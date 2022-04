Céline BALTAZAR

Résumé :

Après 2 stages longue durée, l'un en tant qu'assistante Category Manager au sein du groupe Bongrain, l'autre côté distributeur à la Centrale d'achat Leclerc SCASO, j'ai intégré la division LAOC du groupe LACTALIS, en CDI, en tant que Chef de Secteur en septembre 2010. Aujourd'hui, après 3 années passées sur le terrain, j'occupe le poste de Chef de Produit Catégorie International.



Diplôme :

Diplômée d'une Licence d'Italien et d'un Master INSEEC en Marketing, Communication et Stratégie commerciale, option management de la Marque.



Compétences transversales aux différents postes exercés :

- Gestion catégorielle : mise en place d'outils d'analyse et de suivi des 4P, veille concurrentielle internationale (MINTEL, salon, filiales, store-check...)

- Animation de gamme : présentation, argumentaires, visites filiales.

- Développement produit : recommandation de lancement, animation du plan marketing, suivi industriel, chaine graphique complète...

- Gestion des budgets et des rentabilités (produits, opérations...)

- Vente et négociation : PDV, centrales et filiales internationales

- Position de médiateur entre les principaux liens fonctionnels internes

- Formation (nouveaux entrants), tutorats (de stage) et recrutement



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de secteur

Distribution

Grande distribution

Manager