Céline BARONE JOUXTEL

Mes domaines d'intervention et mes références :



Après avoir assuré en entreprise des responsabilités commerciales et managériales, j'anime depuis près de 15 ans des formations auprès d'un public de professionnels, dans les domaines suivants : Relation Client / Communication / Gestion des conflits / Process Com / Efficacité personnelle et gestion du temps / Formation de formateurs / Animation de groupes de Codéeloppement.

Au delà de l'acquisition de techniques et de méthodes, mes animations ont pour but de donner aux participants les éléments de motivation qui les encouragent à adopter et faire perdurer les attitudes et méthodes acquises en formation.

Mes séminaires privilégient une animation dynamique et ludique, et constituent aussi de bons moments d'échanges et de plaisir.

Références récentes : ALTADIS, LE MEDIATEUR DE L’ENERGIE, AXA, APEL NATIONALE, APRIONIS, AUDIENS, CHAMBRE DES METIERS DE ROUEN, CREDIT AGRICOLE LEASING, CANAL+, CFDP, DERICHEBOURG, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, LA FRANÇAISE AM, ICARE, JANSSEN, LE BON MARCHE, MATMUT, MONDIAL ASSISTANCES, NATIXIS, NEXITY, SE LOGER.COM, STO SAS,UNICARRIERS, WAVIN, WELDOM...



Mes compétences :

Gestion des priorités

Communication

Gestion du temps

Formatrice

Formation de formateur

Pédagogie

Relation client

Gestion des conflits

Techniques de vente

Process Communication