Céline BEAULIEU

Issue d'une formation universitaire en gestion et récemment d'un Master 2 a Paris Dauphine, j'ai évolué depuis plusieurs années au sein d'un groupe international du CAC 40 majoritairement a la direction financière du groupe.

J'ai acquis une expérience tant en contrôle de gestion de BU hors production, en gestion de projet et change management ( mise en place d'ERP, de système d'analyse de marge et de reporting financiers du groupe sous HFM). Je suis actuellement responsable comptable des filiales d'un CSP français. J'encadre une équipe de comptables.



Mes compétences :

Communication

Management

Relationnel

Organisation

Projet