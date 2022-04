Céline BERNARD

Depuis l'obtention du Mastère Spécialisé ENVIRONNEMENT ET DD de l'Ecole des Mines de Paris en 2007, j'exerce mon métier de consultante, en tant que responsable Développement et Projets.



Ma vision : développer une vision active et de croissance de l'entreprise, s'appuyer sur les axes: performance des projets / Environnement / Responsabilité et Gouvernance Public - Privé.



Indépendante depuis 2011: appui à Direction de projets à forts enjeux Métier, Vision urbaine durable, recherche & innovations dans le transport de marchandises, mise en oeuvre de la performance "durable" dans les projets d'infrastructures, Headlink Partners, CB CONSULTING , En partenariat aujourd'hui.



Mes compétences :

Développement durable

Protection de l'environnement

Pilotage