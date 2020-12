Céline PEUZIAT

Coach Consultante, j'accompagne individuellement à dessein professionnel ou personnel (communication, accompagnement au changement, prise de décision, préparation mentale, gestion des émotions…).



Titulaire du DESU "Pratique du coaching" de l'Université Paris 8, mon mémoire d'étude traite de "l'influence de l'estime de soi sur la communication verbale et non verbale".



Je poursuis donc, en parallèle de mon activité, mes travaux sur l'estime de soi et l'élaboration d'un outil de coaching dans le cadre d'une demande s'y rapportant.



Mes 15 ans d'expérience au sein de structures publiques m'ont dotée d'une expertise pour intervenir auprès des élus, des collectivités territoriales ou dans leurs interactions avec les entreprises.



J'anime aussi, auprès d'entreprises ou d'associations, des formations proposées ou à la carte. J’interviens notamment au sein du pôle Formation Continue de l’ESSCA.



En collaboration avec des associations de sports et loisirs (telles que l’association La Jeune France de Cholet), des éducateurs sportifs et professeurs de danse, j’organise des formations spécifiques. L'originalité de ce concept est d'utiliser les activités physiques et sportives pour aborder les différentes thématiques.



Nous proposons également des stages-coaching pour des jeunes. L’objectif pour chaque jeune est de décrypter sa personnalité et comprendre un univers de travail pour mieux appréhender son avenir.



J’envisage de développer ces activités de "Connaissance de soi et activités physiques et sportives", que ce soit auprès des jeunes comme des adultes ou des publics en difficulté.



Par ailleurs, Je suis certifiée en PROCESS COM coaching. La Process Com est un outil très performant d'analyse de personnalité, de communication, de management et de gestion du stress.



Enfin, je forme à la Morphopsychologie des écoles et des professionnels de la coiffure et de l’esthétique.



Domaines de Compétences

• Communication, Prise de parole en public, compétences relationnelles, efficacité professionnelle

• Management – Leadership – Cohésion d’équipe

• Préparation des entretiens annuels d’évaluation

• Gestion du stress et des émotions – Estime de soi

• Organisation et gestion du temps – Analyse de personnalité

• S’intégrer au travail et/ou à une équipe : savoir-être professionnel

• Reconversion professionnelle – Gestion de projet



Diplômes

• DESU "Pratique du Coaching" – Université Paris 8

• Certification Process Com® Coaching – Kahler Communication

• Diplôme de Morphopsychologie – ESM

• DESS "Aménagement du Territoire et Economie du Développement Local" – IERSO



Quelques Références

ITAL Auto – Limage’Inn Photographe – Le bien-être au quotidien – SMIAS Industrie – AGC Proman - Vignoble Alain Château – VISOTEC

ESSCA- Institut de Cancérologie de l’Ouest - Cabinet MARCE - GRETA de Cholet



Membre de Jury de Soutenance de Mémoires de Coaching - Université Catholique de l'Ouest (Angers)



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Réalisation