Ceydric SEBBAG

Informaticien de 15 ans dexpérience, jai commencé dans la technique Dev Java / J2EE.

Au fil des expériences, jai récupéré de plus en plus de responsabilités en passant par chef de projet.



Ayant pu expérimenter le Cycle en V et lagilité dont à léchelle, jai à présent choisi mon camp. Je suis intervenu sur tous les rôles Scrum ce qui me permet de mieux appréhender les problématiques de toute léquipe ainsi que leur faire profiter de mes retours dexpérience.



De nature joviale et bienveillante, jinterviens pour faire progresser mon équipe ce qui est mon véritable moteur au travail.