Chantal MATIMA SERGENT

Experte en Développement RH, Performance des organisations et conduite du changement, jaccompagne les entreprises dans leur dynamique de transformation. Femme de vision, capable de travailler dans des environnements instables et multiculturels, mon expertise contribuera à développer la performance durable de votre richesse humaine et de vos organisations. Jagis sur les collectifs de travail pour créer un écosystème favorable à la mise en place de changements concertés dans un seul but : créer de la valeur pour TOUTES les parties prenantes .



Mon expérience significative en tant que consultant EN ORGA, RH, CONDUITE DU CHANGEMENT et Manager expérimentée m'a permise d'acquérir et de développer des compétences dans les principaux domaines de la fonction RH :

-Management stratégique des Ressources Humaines (alignement stratégique des RH et elaboration de stratégie RH)

-Développement RH (principalement politique de recrutement, GPEC, gestion des carrières et de la mobilité, formation et développement des compétences)

-Réorganisation/transformation de la fonction RH (refonte des processus RH, nouvelles formes dorganisation RH)

-Coaching de prise de fonction et accompagnement managérial dans des contextes de transformation

-Conduite du changement stratégique, organisationnel et SI

-SIRH (pilotage de projet SIRH)

-Les risques psychosociaux (diagnostic RPS, benchmark )

- Développement et innovations sociales(gestion des senior, égalité hommes/femmes, amélioration des conditions de travail, santé au travail, ingénierie des régulations sociales)

- Animation de formations sur les thèmes suivants :

* prévention des risques psychosociaux (orienté prévention primaire)

* conduite du changement et relations sociales

- Coachng et Facilitation/Co-dev



Mes compétences :

Développement RH

Santé au travail

GPEC

Gestion des risques psychosociaux

Formation

Conduite du changement

Développement des compétences

Gestion des talents

Coaching

Développement managérial