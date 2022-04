Charles BLONDIN-WALTER

Gestion et développement patrimonial d'un portefeuille de 100 clients dirigeants d'entreprise, et professions libérales





En appui des centres d'affaires entreprise du 44, 85 et 49 du groupe Caisse d'Epargne, j'interviens notamment à l'occasion des opérations de cession, transmissions d'entreprise et plus largement sur toute opération patrimoniale dédiée à la clientèle des dirigeants d'entreprise dans le but de collecter le cash résiduel et de le placer en épargne financière.



Mes compétences :

Conseils juridiques

Ingénierie

Ingénierie patrimoniale