Charles CAMUS

Technicien en systèmes informatiques avec de solides expériences professionnelles:



Mes 25 ans d'expériences professionnelles au sein de Multinationales et de PME m'ont permis d'acquérir une excellente connaissance des impératifs et besoins dont une entreprise à besoin. En outre je possède la polyvalence et les capacités d’adaptation nécessaires pour remplir une mission de service.

De plus, mon sens de la communication, mon ouverture d'esprit et ma curiosité naturelle ont toujours été des atouts pour le développement de mes compétences et pour mon épanouissement professionnel.

Les mots clefs qui me caractérisent professionnellement :

 Pragmatique, Force de propositions, Esprit d’équipe, Communiquant  Sens du service orienté utilisateurs et business  Capacité à gérer des prestataires, des sociétés d’infogérance



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Force de propositions

Polyvalent

Pragmatique

Sens relationnel

Esprit d'analyse et de synthése

Sens du service orienté business et utilisateurs

Communiquant

Capacité de gestion de prestataire ou infogérant