Charles-Edouard ROUGÉ

DIRECTION e-BUSINESS

- Définition du positionnement et de l'identité visuelle de l'agence Quatrepointzero

- Développement et gestion commerciale du portefeuille client de l'agence

- Définition et développement de l'offre et expertise de l'agence (Ergonomie UX, SEO, Webanalytics)



... Contactable pour toute mission de pilotage de l'innovation et de vos projets digitaux (web/mobile/tablet), en IDF et au-delà.



DIRECTION D'EQUIPE

- Recrutement et direction d'une équipe conseil, design et intégration: +12 personnes en 2 ans.

- Validation et élaboration des livrables de conception (brief, wireframe, arborescence, spécifications.)

- Suivi et mise en place des méthodes de travail en conception web.



DIRECTION CONSEIL

- Élaboration de recommandations stratégiques avec intégration complète des expertises conseil/design/technique

- Gestion continue de la relation client et de l’évolution des demandes (responsive, RSE, collaboratif)

- Missions d’audit, conseil, AMOA menés auprès des instances de pilotage et services internes.



Mes compétences :

Web

Digital

Planning

Pilotage projet

Performance

SEO

Rigueur

Internet

AMOA

Autonomie

Adaptabilité