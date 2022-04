Charles GERMANEAU

Vidéaste & photographe indépendant je travaille aussi bien en collaboration avec des grands groupes qu'avec des PME ou des particuliers :Array



Je tend à travailler sur des projets vidéo liés aux enjeux sociaux et environnementaux, mais reste ouvert à tous types de projets vidéos.



Co-fondateur de l’association Synergiz depuis 2006 et Chargé de développement bénévole de la structure (www.synergiz.fr).



Issu d'une double formation commercial/marketing et développement durable, j'ai exercé des activités aussi diverses que commercial grands comptes dans le secteur du multimédia ou encore chargé de développement et marketing au sein de l’Agence Régionale de l’Energie de la Réunion.



Mes compétences :

Biodiversité

Communication

Coordination

Développement durable

Développement partenariats

Environnement

Marketing

Partenariats

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Réalisation de films

Captation vidéo

Photographie

Reportages photos et vidéos