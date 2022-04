Charles-Henri LETOURNEAU

Étant passionné par le domaine de l'informatique et plus particulièrement le domaine du web, j'ai décidé de m'orienté vers les métiers de celui-ci.



Je suis actuellement en recherche active d'un poste de Chef de Projet Digital, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des opportunités à me proposer.



Mes compétences :

PHP / MYSQL

HTML/XHTML

CSS

JAVA

Javascript

Actionscript 3

AJAX

C / C++ / Objective C / C#

Cocoa

Webmaster