Charles-Henri MORICE

Lessonia privilégie une approche partenariale de la recherche et de la créativité. Nous sommes persuadés que la complémentarité et le partage d'expertises constituent des accélérateurs d'innovation. Depuis quelques années, nous sommes impliqués dans des projets collaboratifs de recherche avec plusieurs établissements publics de recherche (CNRS, INSERM...) ainsi qu'avec des sociétés de biotechnologies innovantes.



Si vous aussi, vous souhaitez nouer des partenariats d'innovation avec LESSONIA alors n'hésitez pas à me contacter.