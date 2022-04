Charles-Henry CAVALLIER

Ingénieur quantitatif, ayant acquis une expérience dans la modélisation des risques bancaires (crédit et opérationnel) et dans le CRM.

Spécialisé dans la modélisation mathématique et dans les statistiques, je suis intéressé par leurs applications dans différents domaines d’intervention, dans la finance mais également dans l’énergie (stage de fin d’étude réalisé à la direction de la recherche de GDF SUEZ).



Mes compétences :

Bâle 2

Modélisation

Statistiques

SQL

Informatique

C++

C

R

Alteryx

QlicView