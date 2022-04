Charles JAULIN

• DIRECTION: membre du comité de direction. 2300 collaborateurs, dont 420 cadres. Président d'instances relations sociales.

• MANAGEMENT: Encadrement de 400 collaborateurs,et développement de leurs compétences dans un contexte de fusion de deux entités privées et publiques

• PERFORMANCE: sens du résultat et capacité à porter le sens des objectifs au service des clients et de la stratégie d'entreprise. 80 Millions d'euros annuel en budget RH.

• PROJET: Conduite de projet agile pour digitalisation de la fonction RH (mode SaaS) pour 55.000 salariés

• NEGOCIATION: Proposition et négociation de prestations de services externalisées. 850.000 euros en 2008

• PARTENARIAT: travail en réseau dans un contexte politique complexe.

• COMMUNICATION: Capacité à porter et faire partager le changement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Performance

Expert international