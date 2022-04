Depuis 2007, JOBBERRY vous accompagne dans vos recherches de talents et d’opportunités professionnelles.



NOTRE EXPERTISE

• Recrutement de profils cadres du Middle Management (Débutants – Experts - Confirmés)

• Des consultants experts

• Interventions pour le compte de TPE, PME, Grands Groupes en France (Dom/Tom compris)



NOS PÔLES

• Finance

• Banque et Assurance

• Ressources Humaines et Paie

• Distribution Alimentaire et Spécialisée

• Commercial et Marketing

• ADV, Achats, Logistique