Charles MBOUMBOU-MAV

Je me prévaux d'un parcours intéressant qui se présente comme suit :



- 5 ans d'expérience dans les FMCG's (Nestlé, Chococam, Colgate, Bic);

- 2 ans d'expérience dans la vente automobile (PEUGEOT, TOYOTA, SUZUKI);

- 8 ans dans les télécoms (CELTEL / ZAIN / AZUR Congo / AZUR RCA, AFRICELL Burundi)



Je suis également intervenu souvent dans des programmes de formation a l'université (Institut Supérieur de Gestion) et dans des écoles supérieures de commerce.



Développeur et innovateur, je suis l'initiateur du concept de la vente ambulante des recharges au Congo Brazzaville (SAP SAP) après avoir été quelques années auparavant Business Development Manager Payphones.



Très porté vers le défi, j'ai l'ambition de monter dans les tres prochaines annees le meilleur cabinet d'expertise en vente et distribution au Congo Brazzaville.



Je crois en Dieu qui est le pourvoyeur des talents.



Mes compétences :

Innovation