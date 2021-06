Chloé COLPIN

C’est dans le cadre de la fin de mes études en Master Management des Ressources Humaines que je postule à l’annonce précitée.



Ayant effectué mon alternance chez PSA Peugeot, j’y ai appris la rigueur grâce au devoir de confidentialité et au respect des règles et standards. J’y ai développé un gout prononcé pour la gestion de projets, chose que j’ai pu développer notamment dans le cadre du projet de réduction des coûts de déplacement du personnel.

Cette alternance m’a également offert la possibilité de devenir touche-à-tout et de gérer, en autonomie, des sujets aussi variés que la gestion de carrière des ouvriers (1350 personnes sur 3 sites), la création d’outils de gestion RH à destination des managers mais aussi du recrutement et de la montée en compétences.



J’ai su asseoir ma position dans l’entreprise avec tact, persévérance et travail et c’est dans cette optique que j’ai été élue comme meilleure apprentie de l’industrie Automobile Hauts de France.



Véritable acharnée du travail, j’ai à cœur le développement des ressources humaines en accord avec la stratégie d’entreprise. J’ai géré en autonomie des projets RH, travaillé la montée en compétence, créer des outils de gestion RH, travailler le contact avec les ouvriers.



Je suis en constant apprentissage par le biais de lectures (psychologie/synergologie/conduite du changement…) mais également par la réalisation de MOOCs. Forte de propositions, j’ai à cœur de montrer que la combinaison financier/humain est un enjeu majeur de l’avenir de l’économie de nos entreprises et qu’il peut être appliquée dans chacune d’entre elle.

Investie, autonome et créative, je sais me remettre en question quand il le faut et suis capable de toujours aller de l’avant. Je peux vous fournir une lettre de recommandation. Mobile, je ne demande qu’à découvrir une nouvelle région.



Dans l’attente de pouvoir échanger avec vous, veuillez agréer mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Créativité

Relationnel