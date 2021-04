Actuellement chargée d'affaire, je pilote des études d'opportunité et de faisabilité ferroviaires, de la définition du besoin client (collectivités, SNCF Mobilité, etc.) à la présentation aux co-financeurs.

Je produis par ailleurs une partie des études de génie civil, notamment de tracé ferroviaire, hydraulique, voie et terrassement en phase amont.



Mes compétences :

Gestion des interfaces

Ferroviaire

Gestion de projet

Adaptabilité

Synthèse rédactionnelle