Christele LEROUX

12 août 2002 à Novembre 2008 Société CETELEM



Poste : Comptable au sein d’une filiale Cofiparc (LLD)



Suivi de l’ensemble de la gestion comptable

Gestion quotidienne de :

- Règlements (contrôles et remise en banque),

- Financements,

- Cessions de véhicule (contrôles et remises en banque),

- Enregistrements de factures,

- Etats de rapprochement,

- Lettrage de comptes,

- Contrôles et enregistrements des dépôts de garantie,

- Contrôles et enregistrements de remise d’effets.



Poste : Comptable dans le service des Contrôles Règlements



. Contrôles des règlements (chèques, cartes bleues, mandats cash, virements)

. Remise en banque

. Ajustements de comptes (relatifs aux règlements encaissés)

. Rédaction de fiches techniques

. Mise en place RDJ partie production



Poste : Comptable dans le service des Commissions et Financement



Responsable du suivi comptable des commissions versées aux vendeurs agréés Cetelem et son groupe :



. Contrôles comptables des commissions à verser

. Contrôles des versements

. Gestion des provisions

. Etablissement de la DAS2 concernant les commissions « vendeurs »





















Responsable du suivi comptable des retraits DAB :



. Refonte complète du système comptable DAB Cetelem

. Facturation et refacturation des commissions sur les retraits DAB

. Suivi du fonctionnement des comptes

. Rédaction de fiches techniques



Gestion des financements :



. Contrôles des financements, de la comptabilisation et de l’émission des chèques et virements,

. Gestion des régularisations et des annulations de financements.



2000 à 2002 ICS Atougrafic (secteur PAO)



Assistant comptable dans le cadre du BTS comptabilité en contrat de qualification



. Enregistrements de factures,

. Etats de rapprochements,

. Elaboration de documents de synthèses (Bilan, Compte de résultat),

. Gestion du personnel, de l’embauche au paiement du salaire (gestion de dossiers individuels, élaboration de bulletins de paies).