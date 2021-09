Christelle ALAUX

Diplômée en Gestion et organisation d’entreprises, j'ai évolué pendant près de 15 ans au sein de PME des secteurs BTP et services, sur des postes de Responsable administratif et financier, et de Responsable QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).



Sensibilisée aux problématiques et besoins spécifiques de ces entreprises et de leurs décideurs, j'ai mis à profit mes qualités professionnelles (méthodes, esprit d’analyse et de synthèse, leadership), pour concevoir et déployer des outils de pilotage sur mesure : tableaux de bord, indicateurs, bases de données, etc...

Mes fonctions de Responsable Qualité, puis de Responsable QSE, m'ont permis de développer des compétences en modélisation et amélioration de processus, en planification et en contrôle. Les systèmes de management mis en place se sont révélés d’excellents outils de décision, de communication, et de gestion. Mon entreprise a reçu le prix régional de la qualité.



Consultante au sein de la société Lucio Performance, j'accompagne à présent des dirigeants et décideurs de PME, qui souhaitent améliorer les performances (économiques, sociales, environnementales) de leur entreprise, mettre en place un système de management, ou s'engager dans une démarche RSE.