Christelle CATTEAU

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du secrétariat / assistanat, je souhaite rester dans ce domaine, à la recherche d'un nouveau challenge dans la continuité de mes compétences.

Je désirerai intégrer une société à taille humaine et pouvoir ainsi mettre mes connaissances au service du développement de cette dernière.

Je suis autonome et organisée dans mon travail.

J'aime travailler en équipe et partager mon savoi



Mes compétences :

Secrétariat

Gestion des stocks

Dynamique

Rigueur

Sens de l'initiative

Gestion administrative

Relationnel

Organisation

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Adaptabilité