Patrice CROS

Mon parcours professionnel s'inscrit dans l'accompagnement et le développement de projets collectifs qu'ils soient économiques, associatifs, politiques ou institutionnels.



Je suis ainsi intervenu dans différents domaines:



- les collectivités territoriales comme collaborateur d'élus,

- le secteur des services où au sein d'une fédération professionnelle j'animais le réseau des antennes départementales ou régionales tout en développant des services aux entreprises adhérentes.

- le secteur bancaire avec au niveau d'un grand groupe coopératif des missions de représentation institutionnelle, de communication et de relations investisseurs dans un cadre mutualiste.



Ma motivation est, au delà des aspects politiques et institutionnels, de contribuer au développement économique de l'entreprise, d'une profession, d'un territoire.





Je développe mon parcours professionnel en m'appuyant sur mes points forts :



- Maîtrise des enjeux et des techniques de communication;

- Aptitude à gérer et développer de nouvelles activités ;

- capacité à mener des projets innovants dans des environnements complexes (collectivités locales, transports, banques...) ;

- expérience de la gestion d'enjeux politiques.



Je souhaite poursuivre dans cette voie et me mobiliser sur des projets nouveaux au sein d'une entreprise (avec une connaissance forte des entreprises du secteur coopératif); d'une fédération professionnelle ou d'un territoire. De plus, dans le cadre de mes missions actuelles, tout nouveau contact me permettant de développer mon activité de représentation du réseau des caisses d'épargne m'intéresse.



Mes compétences :

Banque

Economie

Économie sociale

Fédération professionnelle

Politique

Secteur public

Tourisme