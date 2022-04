Christelle CAPEAU

Attirée trés tôt par le Commerce et l'Esthétique, j'obtiens en 1986 mon CAP d'Esthétique Cosmétique. Mais décue par le contenu de l' apprentissage terrain, je ne poursuis pas dans cette voie et commence à travailler.

Je débute mon parcours professionnel en 1987 dans la grande distribution comme Animatrice Commerciale, puis dans le secteur cosmétique comme Merchandiser(représentante de la marque Max Factor) en Picardie.

En 1990, je m' installe à Fos sur Mer.Aprés quelques missions d' intérimen tant qu'Animatrice commerciale, j'entre à la Ruche Méridionale(Casino Istres). Al' issue de 6 moisde formation en alternance à l'Institut de Commerce et Distribution de Blagnac, j'obtiens mon Certificat de Qualification Professionelle Chef de Rayon.

De 1991 à 1994, j'assure la gestion des 3 magasins de mon époux,horloger.Je prend en parrallèle, la derniére année un mi-temps chez Kiabi pour poursuivre mon activité favorite: le Conseil Client. Mais face au manque de responsabilités et d' évolution, je démissionne.

En 1994, je saisis une belle opportunité de vente et je me sépare des 3 magasins de mon époux. J'emménage sur Chateauneuf les Martigues, travaille quelques temps chez Champion, et saisis, en 1995, l' opportunité que j' attendais: prendre le poste de responsable d' une boutique pour l' enseigne Yatahe(catimini)mais la filiale fait faillite.

Pour pallier au surcroît d'activité des fêtes de fin d' année, j' entre chez Piery-Plan de Campagne comme vendeuse en bijouterie. Très rapidement, je suis titularisée en CDI et l' on me confie la responsabilité du SAV du magasin Piery-La Valentine.

Fin 1996, je postule sur le poste de responsable du magasin Piery-Le Merlan. Malgré le manque d' expérience sur un poste similaire, je ne me laisse pas déstabiliser et défends mon projet. Je resterai 11 ans sur ce poste, où je capitalise l' essentiel de mes connaissances et compétences.En 2007, la direction de l' entreprise me demande de prendre la direction du magasin Piery Grand Littoral pour redresser le Chiffre d' affaire de celui-ci.Reconnaissance réussie avec 8% de hausse en 2008.

En Novembre 2010, je postule dans mon entreprise pour un nouveau challenge, la direction de deux magasins. La tâche est rude mais constructive. Les rapports humains sont exceptionnels pour leur diversité mais mon projet mis en standby me rattrape et je suis aujourd’hui à l' écoute de toutes propositions. Mon désir est d' évoluer sur un poste de Directrice Multi Sites pour développer la qualité de conseil et de services auprès d' entreprises soucieuses de la qualité relation client. En recherche active, je souhaite un poste qui me permettra de valider mes compétences en alliant le goût du challenge



Mes compétences :

Communication

conseil

Négociation commerciale

Management d'équipes

Formation vente

Organisation du travail

Gestion des compétences

Administration du personnel