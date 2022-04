Christelle CHEVANCE

19 années d’expérience en comptabilité m’ont permis de consolider mes connaissances techniques comptables, fiscales, sociales et administratives.



Management

- Supervision et support d’une équipe comptable

- Responsabilité de l’exactitude et exhaustivité des comptes sociaux

- Contrôle de toutes les opérations du service comptable

- Support aux services administratifs



Comptabilité

- Comptabilité fournisseurs et clients

- Gestion des immobilisations et des stocks

- Comptabilité analytique

- Gestion de trésorerie

- Déclarations fiscales

- Révision des comptes et gestion des audits

- Élaboration des états comptables et financiers annuels



Gestion du personnel

-Établissement de la paie

-Déclarations sociales (DSN)

-Rédaction des contrats de travail

-Gestion administrative du personnel



Gestion informatique

- Aide à la mise en place d'ERP : MOVEX, SAP

- Mise en place et maintenance des outils informatiques



Mes compétences :

ETAFI

HFM

MOVEX

SAGE

SAP

ANAEL

EBP Compta

Microsoft Word

Microsoft Excel