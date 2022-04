Christelle DOURLENS

Après un cursus de Chinois à l'université LYON 3 (Obtention de la licence LLCE), j'ai effectué 1 an de communication-Relation Publique à l'Ecole Internationale TUNON de Lyon (Obtention du DEESCOM).

Je parle couramment anglais et italien.

Je suis actuellement en poste dans la société IDCOM à Dardilly. Cette société fait de l'import de PEM et de multimedia principalement d'Asie.

Nos clients en France sont: les grandes surfaces, les magasins spécialisés dans le multimédia et/ou le PEM, les enseignes distribuants des cadeaux de fidélité à leurs clients...

Je suis assistante commerciale au sein de cette entreprise. Je m'occupe de suivre les commandes de leur lancement jusqu'à leur livraison, je règle les litiges avec les clients, suis les commandes d'échantillon, relance nos fournisseurs internationaux, réalise des fichiers catalogues Excel ou Powerpoint, réalise des sourcing, gère la logistique des déplacements à l'international des commerciaux...



Mes compétences :

Anglais

Assistante commerciale

Bon relationnel

Commerciale

Communication

Evénementiel

Italien

Relation Client

Relationnel