Christelle DUFRESNOY

Au fil des années j'ai développé mes connaissances du secteur des lubrifiants industriels au sein d'organisations internationales ce qui m’a permis de solutionner des problèmes complexes et transverses dans un environnement mondial mettant en avant mes qualités d’analyse, d’organisation, de respect des objectifs, de communication et de management humain et de projets. J'ai suivi la vie des produits depuis leur conception jusqu'à leur fin de vie en passant par la fabrication et toute la chaine logistique.





Mes compétences :

Analyse de données

Synthèse d'études

Management de projets

Management d'équipe

International project management

Marketing opérationnel

Supply chain management

Systèmes d'information

Product manager

PLM

Stock Management

S&OP Sales & Operation Planning

Marketing B2B