Christelle ELIEZER

Je suis une consultante AMOA positionnée en BI. Mes compétences en décisionnel portent sur les technologies SAS, MS BI (SSAS, SSRS et SSIS) et QlikView.



Mon parcours est diversifié en termes de typologie de projet (réalisation, MCO), d’environnement client (secteur public, banque, énergie...) et de métier (fonctions centrales, finances publiques, marketing,...).



Aujourd’hui mes expériences et mes compétences me permettent d’intervenir sur toutes les phases d’un projet, en totale autonomie ou en pilotage d’équipe.



Mes compétences :

BI

Gestion de projet fonctionnel

QlickView