Christelle HÉDEL

« Experte du retail et forte de mes expériences dans des organisations en mutation, j’aspire à mettre mes compétences du Digital, de la base de données et des processus dans un rôle de conseil. J’ai la conviction qu’un accompagnement et aiguillage qualitatifs du client permet de contribuer pleinement à une complète réussite des projets de transformation digitale »



- Gestion de projets & outils IT

- Base de données & coordination transverse

- Optimisation des flux & process

- E-commerce, contenu web & plan marketing

- Suivi budget & planning

- Management équipe, conduite du changement

- Anglais courant (3 ans aux USA)



Mes compétences :

SAP

E commerce

Web

Amélioration de process

Gestion de projet

Planification

Gestion des données de référence

E merchandising

Project Management

Microsoft SharePoint