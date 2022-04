Bonjour,



Manpower Conseil Recrutement: C'est 50 cabinets de Recrutement et 250 Consultants spécialisés, Experts sur un secteur d'activité et Certifiés; 5000 entreprises clientes, 10000 Recrutements CDI-CDD en 2014.



Consultante en Recrutement dédiée à l'activité CDD/CDI sur l'agence Manpower du Vésinet Sartrouville, je suis à votre disposition pour vous apporter mon expertise et mes conseils en matière de recrutement et de solutions RH.



A la recherche de compétences ou d'un emploi, n'hésitez pas à me contacter afin de bâtir ensemble un partenariat efficace et durable.



A bientôt



Christelle Heslouis



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Recrutement