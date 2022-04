Christelle HURGON

J'ai été formée en droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines (78) du DEUG à la maitrise (Master I), Maîtrise de droit privé et carrières judiciaires. J'ai ensuite intégré en octobre 2005 le master 2 recherche de droit pénal et politique criminelle en Europe à l'université de Paris I La Sorbonne. Enfin, dans l'objectif d'élargir mes connaissances, j'ai poursuivi l'année suivante donc en 2006 le Master 2 professionnel Droit processuel à l'université Paris-Sud XI Jean Monnet (Sceaux 92) au cours duquel j'ai effectué en alternance un stage de 8 mois en cabinet d'avocat (Cabinet Montbrial avocats - 75017). Ensuite, durant l'année 2007/2008, j'ai effectué un second stage de 7 mois au sein du cabinet, Gabriel et Caulier, avocats, à Paris (75009), que j'ai prolongé trois mois fin 2008 début 2009.



Parallèlement et ce, afin de financer mes études, j'ai pris l'habitude de travailler au cours des mes années universitaires et pendant les vacances scolaires: j'ai ainsi eu l'occasion de travailler en tant que vendeuse (Darty), téléprospectrice et conseillère service clientèle (Bouygues Télécom, Télé2), hôtesse d'accueil et chargée de recrutement(sté MSM),agent administratif (Tribunal d'instance de Boulogne Billancourt), et stagiaire en cabinet d'avocat (Maître Marguery -Issy Les Moulineaux 92).



En février 2009, j'ai intégré l'entreprise Assistance Protection Juridique, filiale de la GMF, en qualité de juriste dans le cadre d'un CDD de 7 mois.



Depuis mars 2010, j'occupe le poste de juriste d'affaires spécialisé dans le contentieux d'entreprise au sein de l'entreprise, AFFAIRES ET JURIDIQUE.



En quête d'une nouvelle expérience et d'un nouvel environnement de travail, je suis à la recherche d'un poste de juriste contentieux en entreprise ou en cabinet d'avocats.



Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Juriste

Droit civil

Droit pénal

Dynamique

Avocat