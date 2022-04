Christelle JAFFRÉ

Quelques exemples de prises en charge thérapeutiques (l'art thérapie faisant appel à la singularité de chacun, il est évident que cette liste n'est en rien exhaustive)

Chez l'enfant :

* Troubles du langage

* Isolement, angoisse et anxiété

* Hyperactivité (avec ou sans déficit de l'attention)

* Décrochage scolaire

* Agressivité (actée et/ou subie)

* Troubles psychomoteurs

* Troubles des apprentissages

* Conduites phobiques et obsessionnelles

* Troubles des conduites alimentaires



Chez l'adolescent :

* Troubles identitaires et relationnels

* Repli sur soi, états dépressifs

* Ruptures de la vie (divorce, séparation, deuil...)

* Insomnie - troubles du sommeil avec fatigue intense

* Conduites addictives virtuelles

* Conduites alimentaires (anorexie, boulimie...)

* Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC)

* Séquelles post-traumatiques

* Prévention des conduites à risques



Thérapie & Prévention chez l'adulte :

* Elle peut être indiquée comme média d’expression dans une réflexion sur soi-même en vue d’un changement

* Etats dépressifs, stress, problèmes relationnels, troubles de l’estime de soi

* Troubles psychoaffectifs

* Troubles psychosomatiques, dépendances

* Anxiété et angoisse

* Se revaloriser par la découverte et le développement de ses potentiels créatifs.

* Favoriser l’expression de soi dans la création et le partage des expériences.

* Comprendre ses propres mécanismes.

* Transformer son rapport au monde et à autrui.



Mes compétences :

Créativité

Psychothérapie

Accompagnement

Développement personnel

Ecoute

Pédagogie

Analyse

Médiation