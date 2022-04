Christelle KOEHL

Issue d'une formation en biologie et intéressée par l’informatique, je me suis spécialisée en bioinformatique. Je suis titulaire d’un master de bioinformatique. Ma double compétence me permet de comprendre les besoins exprimés par les biologistes, et d’y apporter une solution par le développement d’outils informatiques adaptés.



Je m'intéresse particulièrement à l'analyse et au traitement de données. J’ai effectué mon stage de fin d'étude au sein d'un laboratoire de génomique où j’ai procédé à l’annotation et à l’analyse du génome d’une bactérie.

J’y ai acquis la maîtrise d'un outil d'annotation de génomes en autonomie. De plus, j'ai pu mettre en avant mon sens de l'organisation et mon esprit de synthèse afin de répondre à la problématique posée.



Attirée par la gestion de données et intéressée par l'industrie pharmaceutique, j'ai intégré la CRO Quintiles en tant que Coordinateur de données cliniques.

Le domaine de la recherche clinique est un secteur très réglementé, ma rigueur et mon sens de l'observation ont été des qualités très précieuses.





Mon but est de fournir un travail et des livrables de qualité correspondant aux besoins et aux attentes du client.



Je suis actuellement Clinical Data Manager chez Aptiv Solutions.





Compétences :



Etudes cliniques :

• Clintrial

• Oracle Clinical

• Oracle Remote Data Capture

• Accréditation GCP (Bonnes Pratiques Cliniques)



Bioinformatique :

• Banques de données : EMBL, Enzyme, GenBank, InterPro, PDB

• Outils : Blast, DNA Strider, Entrez

• Système d’annotation : MaGe



Informatique :

• Bases de données : SQL (MySQL), PL/SQL

• Langages : Java, C, R

• Langages de scripts : shell (bash), JavaScript, Tcl/tk

• OS : Windows, Linux (Ubuntu), Mac OS X

• Outils : Eclipse, NetBeans, suite Office

• Web : HTML, CSS, PHP



