Christelle LE FELLIC

Développer la prise en compte du point de vue des salariés et de leurs représentants dans la gestion et l'organisation des entreprises, tel est mon objectif en tant que consultante chez Syndex. Analyse des données économiques et sociales de l'entreprise resituée dans son contexte sectoriel, qualification des politiques mises en oeuvre et de leurs incidences à moyen long terme, telles sont les principales compétences que je mets au service de mes mandants, représentants du personnel. Viser un meilleur accès aux informations de l'entreprise et développer leur autonomie de jugement sur les décisions qui les concernent et dans l'exercice de leurs responsabilités, c'est ce qui selon moi contribue à un dialogue social équilibré. A Syndex, je me suis spécialisée sur les secteurs de la santé et du médico-social. Je cherche à rentrer en contact avec des personnes sensibles à cette approche et apporteurs d'idées.

Sur un plan personnel, je m'intéresse aux conditions mises en place par les entreprises pour favoriser la poursuite de l'allaitement maternel à la fin du congé maternité et souhaiterais oeuvrer à une meilleure information du grand public et des acteurs de l'entreprise sur les enjeux de ce sujet. Je souhaite rentrer en contact avec des personnes que cette question intéresse ou ayant une expérience sur le sujet (individuels, membres d'associations, responsables en entreprise, acteurs syndicaux, chercheurs, professionnels de santé).