Madame, Monsieur,

J'ai suivi des études d'assistante de direction en alternance afin de mettre en pratique rapidement mes connaissances apprises en cours. Ma capacité d'écoute, ma rigueur, mon organisation et mon dynamisme m'ont permis de réussir avec succès ce que j'ai entrepris. Mon envie et ma volonté m'ont également amenée à poursuivre mes études en LEA et par la suite je suis partie en Angleterre pour me perfectionner et me sentir plus à l'aise en anglais.

Actuellement je travaille chez un concessionnaire marin où je mets en pratique mes compétences acquises au niveau administratif et commercial.



Christelle Lourenço