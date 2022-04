Christelle LUBRANO

Consultante spécialiste de la mobilité, j’accompagne vos transitions professionnelles. Issue du monde de l’Entreprise, TPE, PME et grand groupe, j’adopte une approche pragmatique et opérationnelle.

Je ne perds pas de vue que la performance d'une entreprise repose sur une stratégie mais elle réside aussi dans la prise en compte de son capital humain tant dans sa dimension émotionnelle, cognitive et relationnelle, individuelle que collective.

Mon parcours est complété par des compétences en psychologie et psychopathologie du travail. La notion de psychologie positive prend également une importance certaine dans ma façon d'aborder les situations et mes clients.

Passionnée par l'accompagnement des personnes et le développement de leurs potentiels cette dialectique me permet d'intervenir et de m'investir dans ce sens.

J’interviens auprès des Cadres salariés ou en recherche de positionnement ainsi que les jeunes diplômés sur différentes thématiques :

- le conseil en évolution professionnel - Ingénierie des parcours de formation et de financement

- le conseil en gestion de carrière (interrogations, positionnement, posture, gestion de la relation juridique employeur/employé, préparation des entretiens PRO et EA…)

- Analyse des comportements et des organisations (pédagogie de l’accompagnement, conduite de réunion, posture managériale, motivation et animation d’équipe …)

- Animations : réseaux sociaux ou comment développer votre visibilité,

- le recrutement

J'anime également très régulièrement des ateliers sur la démarche réseau et l'utilisation des réseaux sociaux. Réfléchir en amont à la stratégie à adopter en fonction de l'objectif fixé est en effet important c'est pourquoi cette thématique génère toujours de nombreuses interrogations.

Persuadée que les rencontres font avancer, je suis disponible pour discuter et partager.



Mes compétences :

Gestion de carrières

Bilan de compétences

Management

Reclassement

Formation professionnelle continue

Réseaux sociaux

Recrutement cadres/non cadres

Animation ateliers, forum, conférences, salons

Accompagnement VAE

Animation de formations

Psychologie du travail

CEP

OUTPLACEMENT

Accompagnement individuel et collectif 

Accompagnement au changement