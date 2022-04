Christelle MAKON

Je suis en effet une grande passionnée des ventes et de la relation client c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai deux principaux objectifs que j'entends réaliser en terme de collaboration professionnelle.

Mon Objectif professionnel est celui

d'Intégrer une équipe dynamique d’une société de biens industriels ou de services au sein de laquelle je mettrai avec passion et dynamisme mon expérience ainsi que mes compétences pour son développement.



Mes Objectifs personnels :

Satisfaire mon besoin de curiosité et de formation continue au sein d’une équipe inspirée par des leaders et managers qui savent combiner management, résultats, et passion pour le plein épanouissement de toutes les composantes de la compagnie.









Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Management commercial

Management d'équipe

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Informatique

Customer Relationship Management

sales force management

sales analysis

its development

direct distribution portfolios development

develop the indirect distribution income

animation plans supervision

acquired skills

Stock Control

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft Access

Management of the interface and the customer datab

Global sales administration management

Customer queries management

Cash Management