Christelle MARTINEZ

Présidente de la société CM Recrutement.

Cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur de l'assurance et plus précisément :



La Protection Sociale

La Gestion de Patrimoine

LIARD



Après 18 ans passés au sein d'un grand groupe d'assurance, j'ai occupé différentes fonctions :

Animatrice Commerciale, Manager d'équipe commerciale et back office, Collaboratrice en Agence Banque Assurance, Coordinatrice et Animatrice de Formation SALESFORCE AXA.



Mon épanouissement, je le puise dans les relations humaines ! C'est pour cela que l'animation et le management ont été pour moi une source de richesse et de développement.



Après cette belle expérience, j'ai rejoint un groupement, leader sur le marché du courtage en Protection Sociale dédié aux chefs d'entreprise.

En tant que Responsable du Recrutement et de l'intégration des nouveaux courtiers, j'ai accompagné plus de 100 courtiers dans leur installation sur les 3 dernières années, du démarrage de leur projet jusqu'au lancement de leur cabinet.

Dans le cadre de l'intégration, j'ai assuré le suivi de chaque courtier pendant les 24 premiers mois de leur installation sur différentes thématiques (la visibilité du cabinet, la conformité, les outils, les formations, la relation avec les compagnies, la mise en place de la stratégie de démarrage)



Quelle richesse sur ses 3 dernières années d'avoir pu être au côté de chefs d'entreprises passionnés et passionnants, pour partager leurs épreuves et leurs succès Je ressors enrichie de toute ces belles rencontres et je les remercie pour m'avoir accompagné dans mon développement personnel et professionnel.



Après 3 ans à accompagner et vivre aux côtés de chefs d'entreprises, après la création de 112 cabinets, donner à ma carrière un nouvel élan est devenu une évidence

Je suis ravie de rejoindre le monde de l'entreprenariat en ouvrant mon cabinet CM Recrutement.



Enfin me voilà prête à vous accompagner dans le développement de vos projets, et vous faire bénéficier de mon savoir-faire afin de vous aider à créer le cabinet de courtage qui vous ressemble tout en choisissant le meilleur partenaire pour vous accompagner.



Vous êtes salarié, vous avez envie d'indépendance

Vous êtes déjà courtier indépendant et vous souhaitez rejoindre un Groupement en conservant votre indépendance .

Vous souhaitez développer une équipe de commerciaux indépendants

Vous avez fondé un Groupement et vous souhaitez développer votre réseau

Au plaisir de travailler avec vous

Vous souhaitez plus d'information :

06 27 67 19 93 - christelle.martinez@cm-recrutement.com