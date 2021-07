Christelle QUERO

Promouvoir de façon durable la culture sécurité , environnementale et agoir sur l'amélioration continue de la qualité des entreprises sont mes priorités.Actuellement animatrice sécurité, je souhaite évoluer vers un poste de responsable QSE.

Mes compétences sont les suivantes :

Management de la qualité (évolution norme ISO 9001 V2015), management de la sécurité référentiel OHSAS 18001), management de l'environnement (ISO 14001 V2015), connaissances HACCP, IFS et BRC

Management transversal et gestion de projet

Evaluation des risques

Pédagogie, animation, rigueur

Outils informatiques maîtrisés : Excel, PPoint, Word

Anglais : lu, écrit



Mes compétences :

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

Gestion de projet

Normes ISO

Management de la qualité

Microsoft Excel 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word 2010

Insurance Claims > Claims Management

Audit

Hazard Analysis and Critical Control Point

Internal Audit

ISO 14001 Standard

ISO 900X Standard

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft Word