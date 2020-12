Christian LARCHER

Au sein du Groupe SEB, je suis Responsable du Service Après Ventes et du support Clients pour l'activité Boissons et préparation des produits Alimentaires pour tous les produits commercialisés dans le monde sous divers marques du Groupe.

Avec mon équipe technique, Je pilote le suivi et l'amélioration de nos produits , je supporte nos filiales mondiales dans ce domaine et j'assure la satisfaction de nos clients internes comme externes (B2C B2B).

En relation avec nos clients de la phase création des cahiers des charges, rédaction des contrats , suivi de la qualité des produits , améliorations des produits , maintenance jusqu'à la mesure de satisfaction des clients .



Mes compétences :

Design For six Sygma

Quality tools

Quality and Customer Care

Quality management

B2B

Project management

After Sales

Gestion des process

Gestion de la relation client

Amélioration continue

Conception de produit

produits connectés

Relations clients