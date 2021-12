Christian PEPIN

20 ans d'expérience en Direction d'entreprises (mandataire et Dirigeant salarié)

Secteurs : installation, bâtiment, contrôle, ingénierie

Régions : IDF et Picardie



Après 5 ans de croissance continue et d'amélioration des indicateurs clefs, je poursuis la diversification de mes activités et recherche de nouveaux partenaires souhaitant accélérer la création de valeur et pérenniser l'existant, en bénéficiant de mes expériences réussies (transmission / reprise, développement)



Ingénieur des MINES, titulaire d'un MBA administration des entreprises de l'IAE - PARIS (option : fusion acquisition) et d'un DESS droit/comptabilité/finance de l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1

Vice Président de l'Association des Ingénieurs des Mines (ADMD - IDF) de 2005 à 2015, et membre des fédérations professionnelles représentant ces secteurs

Habilité Officier Ministériel 94A Marchés publics



Mes compétences :

BTP second oeuvre travaux neufs et rénovation, maintenance

Commercial et développement

Gestion et comptabilité

Stratégie d'entreprise et transmission-reprise

Ingénierie de projets

Droit des sociétés